Internazionali BNL d’Italia 2024 - Napolitano | Volevo smetter - ora sogno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Stefanoda Biella è il terzo azzurro dopo Darderi e Passaro ad approdare al terzo turno degliBNL. Nella vittoria in rimonta su Shang per 6-7 6-1 6-0 ha avuto un po’ di fortuna, avendo goduto della wild card liberata da Berrettini e poi incontrando due lucky loser per i forfait dello stesso Berrettini e di Humbert. Ma è anche vero che è più che meritata dopo la serie di sfortune che hanno afflitto la sua carriera: due ernie alla schiena, una lesione al ginocchio, e poi, durante il periodo della pandemia l’operazione al gomito destro. “Vorrei dare un messaggio di speranza ai ragazzi che non sono fenomeni a 18 anni. Se avessi dovuto rispettare le regole e le scadenze che imperano oggi avrei dovutoe da tempo. Sono stato sul punto di farlo molte volte. E invece eccomi qui, a 29 ...