Incendio in garage a San Martino in Strada | marito e moglie ustionati

(Di sabato 11 maggio 2024) Sanin(Lodi) – Scoppia unin unfiniscono in ospedale. Attorno alle 19 di questa sera, si è consumato un dramma in un'abitazione di via Europa a Sanin: per cause in fase di accertamento è divampato un rogo all'interno di un box. Nelsi trovava un 55enne che è rimasto gravemente ustionato. Subito sono scattati i soccorsi e la centrale 118 ha allertato l'elisoccorso decollato da Parma. Il ferito è stato trasferito all'ospedale del capoluogo parmense. Lainvece è stata portata all’ospedale di Lodi. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno spento l, estraendo dal box una motocicletta.

