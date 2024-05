In Tangenziale ovest col monopattino - giovane sfreccia sulla corsia di emergenza

(Di sabato 11 maggio 2024) Assago, 11 maggio 2024 –ina bordo di unelettrico. Oggi intorno alle 16 undi 25 anni circa, ha percorso un lungo tratto delladicarreggiata direzione laghi. A bordo del suo, indossando il casco regolamentare e con uno zaino sulle spalle, ilto tranquillamente in mezzo al traffico fra gli svincoli di Corsico Gaggiano e Cusago. Molti automobilisti hanno segnalato la presenza delal 112. L’uomo ha percorso diversi chilometri prima di essere intercettato e bloccato dalla polizia stradale.

Un grave incidente stradale questa mattina – domenica 28 aprile – poco prima delle 7 ha coinvolto quattro auto sulla tangenziale Ovest di Milano . Tredici in tutto le persone ferite, due delle quali in condizioni critiche. Si tratta di una ragazza ...

Pero (Milano), 29 aprile 2024 – Tre auto e un furgone coinvolti, una ragazza di 25 anni trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda e altre dieci persone coinvolte ma con ferite lievi. incidente stradale lungo la tangenziale Ovest di Milano ...

