Il Napoli travolto dal Bologna e coperto dai fischi I rossoblù volano al 3° posto Cronaca 0-2

Il Napoli non c’è più con la testa e perde ancora una volta, approcciando senza il minimo interesse per il risultato, nonostante ci sia in palio ancora l’Europa League, ed esce sia all’intervallo che al 90? sommerso da un tappeto di fischi che sono ...

Napoli, 11 maggio 2024 - Tutto in 3': tanto basta al Bologna per firmare il sanguinoso uno-due che stende il Napoli, che quasi come una maledizione cade ancora per mano di giocatori ancora a secco in campionato. Per la precisione Ndoye e Posch , ...

Napoli-Bologna, Thiago Motta: "Peccato non poter mettere tutti in campo" - Si è concluso il primo anticipo della giornata numero 36 di Serie A iniziato alle 18:00. Parliamo di quello tra napoli e bologna al "Maradona

Napoli-Bologna, l'Analisi Ignorante: Anguissa come le piaghe d'Egitto - napoli-bologna, l'Analisi Ignorante: Anguissa come le piaghe d'Egitto - «Perché, non ti basto io!» Dan Ndoye, 30 presenze, 0 gol in campionato. Uno dei grandi acquisti della mia mirabile annata al Fantacalcio. È lui l' uomo che oggi ...