Il Milan senza freni - fa 5 gol al Cagliari | Leao strepitoso si riprende gli applausi di San Siro

Allo Stadio San Siro, il match per la 36ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio San Siro, Milan e Cagliari si affrontano nel match valido per la 36esima giornata della Serie ...

