Il Milan dilaga 5-1 sul Cagliari e blinda il secondo posto

A distanza di più di un mese dall'ultimo successo e dopo sei turni di astinenza tra Serie A ed Europa League, iltorna a vincere in campionato battendo in casa il. A San Siro finisce 5-1 grazie alle reti di Bennacer, Pulisic (doppietta), Reijnders e Leao, mentre a nulla serve la fiammata ospite di Nandez del temporaneo 2-1. Con questo successo la squadra di Pioliile ha la certezza della qualificazione alla prossima Final Four di Supercoppa (l'unica che lo puo' superare è la Juve che ha già il pass). Gli uomini di Ranieri restano in una situazione pericolosa di classifica, momentaneamente a +3 sulla zona retrocessione. Nella prima mezz'ora di gioco non succede moltissimo, i ritmi sono abbastanza blandi e di vere occasioni da gol non se vedono. Giusto ...