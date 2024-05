Il male del nostro secolo si chiama glutine

(Di sabato 11 maggio 2024) Quali sono i peggiori nemici del? Le guerre? L’inquinamento? La fretta? Acqua, signore e signori: ciò che più cerchiamo di combattere con tutte le nostre forze sono i carboidrati. Sì, proprio loro, quelli con cui le nostre nonne ci rimpinzavano da bambini al suono di «questa creatura è troppo magra, mangia poco» e su cui la famosa dieta mediterranea ha posto le basi del suo successo mondiale. Oggi sembra che i carboidrati siano ilassoluto e, tra questi, ilè quello che se la passa peggio: infiamma il corpo, fa ingrassare, da non ingerire mai dopo una certa ora e non farselo diventare troppo amico. Anche senza fare nessun tipo di analisi, siamo convinti che ilsia la fonte da cui derivano tutti i mali e diventiamo, anche senza essere andati da un medico competente, ...

Che cosa ci sarà poi di male a mettersi nella posizione del cane a testa in giù mentre un cucciolo in carne e ossa ci zampetta intorno, o si rotola sul nostro tappetino? Molto, moltissimo, secondo le associazioni animaliste. Ma anche secondo il ...

Un team di ricerca lituano ha determinato che i cambiamenti epigenetici delle cellule le fanno apparire più giovani o vecchie - anche di anni - in base all'orario in cui vengono analizzate. Poiché questi test vengono impiegati per stimare l'età ...

Santa Croce verso le elezioni. La lista del centrosinistra con Bucci - Santa Croce verso le elezioni. La lista del centrosinistra con Bucci - "Sabato a Santa Croce e domenica a Staffoli perché ci sta a cuore ogni parte del nostro territorio. Siamo felici e orgogliosi di aver presentato il programma per il futuro del nostro comune e una squa ...

Pd e Fratelli d’Italia, le iniziative - Pd e Fratelli d’Italia, le iniziative - Campagna elettorale intensa a Siena con Pd e Fratelli d’Italia in campo per le europee. Sarracino del Pd e Michelotti di Fratelli d’Italia presenti in città per iniziative e incontri con i cittadini.

I megatrend per rendere l’IA un investimento vantaggioso - I megatrend per rendere l’IA un investimento vantaggioso - SETTE ANNI fa il robot di Amazon guidato dall’Intelligenza Artificiale che selezionava gli articoli e li inseriva nelle scatole ...