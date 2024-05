Il Bologna trionfa a Napoli e il pub si trasforma nel Dall’Ara | La mia vita te la dedico

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – “, la miate la”. Questo coro urlato dai numerosi tifosi presenti in un gremito Celtic Druid Irish Pub di via Caduti di Cefalonia, testimonia la tanta gioia dopo la vittoria delsul. Qui le pareti da pub circondano il bancone in legno e sono tante le sciarpe delfc che addobbano il luogo. Mentre i tavoli rotondi riuniscono gli appassionati rossoblù accorsi a seguire la partita. Accolti da questi colori e da questa atmosfera, questo caldo e soleggiato sabato sera di maggio ha emozionato il bar. Si sente anche un sentimento di rivincita. Infatti, l'8 maggio 2013, ildi Mazzarri ha ipotecato alcontro ilallora di Pioli, e con un ...

(Adnkronos) – Il Bologna è sempre più vicino all’impresa di conquistare un posto in Champions League. I felsinei vincono 2-0 in trasferta sul campo del Napoli e salgono momentaneamente al terzo posto in classifica con 67 punti, scavalcando di una ...

Moviola Napoli-Bologna , errore in occasione del rigore sbagliato da Politano. l’ex arbitro evidenzia la svista in diretta: tutti i dettagli Napoli-Bologna è terminata con l’ennesima sconfitta per la squadra di Calzona, che ora è matematicamente la ...

Focus Napoli – Bologna. Spenti, fischiati e battuti dalla Motta-Band. Ndoye-Posch acuiscono la crisi partenopea - Focus napoli – bologna. Spenti, fischiati e battuti dalla Motta-Band. Ndoye-Posch acuiscono la crisi partenopea - Terzultima di campionato con l'ennesimo flop interno dei Campioni d'Italia uscenti. Ad uscire vittoriosi dal Maradona è il lanciatissimo bologna di Thiago Motta, ad un passo dalla storica qualificazio ...

Dazn, Pazzini: "Quando hai vinto lo scudetto e non riesci a ripagare, può succedere che perdi motivazione" - Dazn, Pazzini: "Quando hai vinto lo scudetto e non riesci a ripagare, può succedere che perdi motivazione" - Giampaolo Pazzini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita tra napoli e bologna, terminata sul risultato di 2-0 a favore dei felsinei. L'ex attaccante ha parlato dei momenti ...