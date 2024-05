I social e il mondo degli influencer dopo il caso Ferragni | la rivincita dei piccoli

(Di sabato 11 maggio 2024) Dai 29 milioni di follower di Chiaraai 22mila di Havi Mond: la scelta di Pantene è solo l’ultimo esempio di come l’attenzione delle aziende si stia spostando verso creator meno grandi. E meno problematici

Dopo lo scandalo dei pandori Balocco, il profilo Instagram di Chiara Ferragni ne ha risentito sensibilmente con i follower che sono calati drasticamente. Prima del caso giudiziario erano 29.732 milioni; ora sono 29 milioni. E il calo sembra non ...

Chiara Ferragni ha deciso di lascia re l'Italia . Sì, ma niente paura perché è semplicemente partita per una vacanza a Los Angeles insieme ai suoi amici più cari. Con...

Valentina Ferragni, il piccolo Pablo non sta bene: “In clinica…” - Valentina ferragni, il piccolo Pablo non sta bene: “In clinica…” - Piccolo spavento per Valentina ferragni, sorella di Chiara, che sui social ha raccontato le ultime vicende relative al suo Pablo.

Valentina Ferragni, il cane Pablo non sta bene: «Cosa hanno trovato nella clinica veterinaria» - Valentina ferragni, il cane Pablo non sta bene: «Cosa hanno trovato nella clinica veterinaria» - Valentina ferragni si dice «innamoratissima» del suo meraviglioso pet, il piccolo Pablo che spesso, le ruba la scena su Instagram diventando catalizzatore di like, cuori ...

Fedez, sfottò epico a Chiara Ferragni: “Fit check…” - Fedez, sfottò epico a Chiara ferragni: “Fit check…” - Voluto o meno, Fedez è stato protagonista di uno sfottò epico a Chiara ferragni. Ecco cosa ha fatto sui social in queste ore.