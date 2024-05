I pro-Gaza vogliono sfondare al Salone? Toh - chi spunta all' ingresso | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Sono state ore convulse e di grande tensione quelle trascorse all'esterno dei padiglioni deldel libro di Torino. Oltre 100 manifestanti pro Palestina si erano dati appuntamento per protestare contro il governo Meloni e per chiedere "un embargo militare immediato a Israele" che comporterebbe l'interruzione dell'invio di armi. Il groviglio di centri sociali, collettivi studenteschi e organizzazioni palestinesi è venuto a contatto con la polizia che ha impedito loro di entrare negli stand del. Momenti di grande tensione, con i manifestanti che hanno cercato diil cordone di agenti. Nonostante non siano riusciti a passare, la protesta è continuata comunque all'esterno. Una delegazione di cinque persone tra i manifestanti pro Palestina che hanno partecipato al presidio fuori dal Lingotto Fiere è stata autorizzata a ...