Horizon | è in arrivo il gioco LEGO oppure un nuovo set - secondo un rumor

(Di sabato 11 maggio 2024) Stando ad una nuova indiscrezione PlayStation ehanno stretto una nuova collaborazione incentrata su unfirst party di Sony.Tom Henderson dovrebbe trattarsi di unlegato alla serie di. Questa indiscrezione ha iniziato a circolare con forza in rete in questa giornata in seguito ad untweet pubblicato da Kurakasis, noto insider in grado di condividere in anticipo non poche informazioni che si sono poi rivelate effettivamente veritiere. Nello specifico l’insider ha affermato di aver scoperto che è ormai vicino l’annuncio di una nuova collaborazione ufficiale tra Sony e, precisando però inizialmente di non essere riuscito per il momento a scoprire di che prodotto si tratti nello specifico. A questo punto è intervenuto nella ...

Set LEGO Animal Crossing a un prezzo FOLLE (-18%) - Set lego Animal Crossing a un prezzo FOLLE (-18%) - Sei un grande fan della lego e soprattutto di Animal Crossing, uno dei titoli più deliziosi e unici del parterre Nintendo switch In tal caso non puoi ...

PlayStation, Sony ha in cantiere qualcosa con LEGO I rumor parlano di una collaborazione - PlayStation, Sony ha in cantiere qualcosa con lego I rumor parlano di una collaborazione - Non vi sono molte informazioni sulla possibile collaborazione tra Sony e lego, ma qualcosa bolle in pentola secondo le ultime indiscrezioni.

“De Laurentiis non vuole giocare venerdì 17 per scaramanzia”: si cerca un accordo per Napoli-Fiorentina - “De Laurentiis non vuole giocare venerdì 17 per scaramanzia”: si cerca un accordo per Napoli-Fiorentina - L’anticipo della 37esima giornata di Serie A fra Fiorentina e Napoli potrebbe non giocarsi nella data già stabilita. Il motivo Scaramanzia. Infatti venerdì 17 maggio è un giorno che non piace ...