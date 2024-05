Highlights e gol Milan-Cagliari 5-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

Glie le azioni salienti di, match della trentaseiesima giornata di. Tre punti preziosi a San Siro per i rossoneri che al 35? sbloccano il risultato con Bennacer. Nella ripresa al 59? c'è il raddoppio firmato da Pulisic su assist di Leao, prima della rete dei sardi con Nandez. Al 74? Reijnders trova il coniglio dal cilindro con un gran destro dalla lunga distanza. Nel finale anche le reti di Pulisic e Leao.