Harry e Meghan trattati da re e regina in Nigeria | all’interno del finto royal tour

(Di sabato 11 maggio 2024) Markle: una visita reale inMarkle ha intrapreso una visita di 72 ore in, presentandosi come un’alternativa alla tradizionale immagine della famiglia reale. Sebbene caratterizzata come una visita amichevole, gli osservatori hanno notato la sua somiglianza con un mini-reale, sottolineando la continua influenza globale della coppia. Promozione dei giochi Invictus Il viaggio è stato prolungato su invito del capo della Difesano, il generale Christopher Gwabin Musa, con l’obiettivo primario di promuovere gli Invictus Games. Questo evento sportivo, fondato e organizzato dal principe, celebra il personale militare ferito in guerra. Il potenziale ruolo dellanell’ospitare i giochi futuri ha spinto la presenza della coppia reale. Invito ...

(Adnkronos) – E' iniziata oggi 10 maggio la visita di tre giorni di Harry e Meghan in Nigeria . Prima tappa una scuola di Abuja, la Lights Academy. ''Non rappresentano il Regno Unito'', come ha tenuto a sottolineare l'Alto Commissario britannico in ...

Per il primo giorno di royal-not-royal tour nel paese africano caro ai duchi di Sussex, Meghan opta per un maxi-dress informalmente elegante. Ancora una volta si veste con un colore neutro anche se è lontana anni luce da Buckingham Palace

Harry e Meghan in Nigeria, il principe partecipa a una partita di pallavolo - Harry e Meghan in nigeria, il principe partecipa a una partita di pallavolo - Harry e Meghan sono in nigeria per promovuore gli Invictus Games - di cui il nobile britannico è il fondatore - evento sportivo che prevede la competizione ...

