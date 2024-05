Guerra che fa più schifo delle altre Lo sdegno di Gramellini per i video usati da Hamas

(Di sabato 11 maggio 2024) “Cominciamo da questorilasciato oggi da. Guardate”. Sono queste le parole con cui Massimoinizia la puntata dell'11 maggio di InParole, il programma del weekend di La7. E subito dopo partono le immagini di un ostaggio israeliano preso dadurante l'assalto ad Israele. “Lui – riprende la paroladopo il filmato - si chiama Nadav Popplewell, ha 51 anni, ed è stato rapito il 7 ottobre in un kibbutz. In questi dieci secondi che avete visto Nadav riesce solo a dirci come si chiama, ma sembra stare bene tranne per l'occhio nero. La sorella e la madre davanti allo schermo si tranquillizzano, nonostante un altro fratello-figlio perso il 7 ottobre. Se Nadav ha registrato quel, pensano, significa che presto tornerà a casa. ...

Massimo Gramellini torna con In altre parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera In altre parole torna questo fine settimana su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 17 febbraio dalle 20:35 alle ...

Il monologo di Antonio Scurati che ha scatenato le polemiche non è andato su Rai1, ma su La7. Lo hanno letto a "In altre parole " Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni in apertura della trasmissione, anche perché lo stesso scrittore autore di "M. ...

In Altre Parole, Gramellini schifato per il video dell'ostaggio di Hamas: “Guerra psicologica crudele” - In altre Parole, gramellini schifato per il video dell'ostaggio di Hamas: “Guerra psicologica crudele” - “Cominciamo da questo video rilasciato oggi da Hamas. Guardate”. Sono queste le parole con cui Massimo gramellini inizia la puntata ...

In altre parole: Luca Barbarossa, Salman Rushdie e La Rappresentante di Lista ospiti dell’11 marzo - In altre parole: Luca Barbarossa, Salman Rushdie e La Rappresentante di Lista ospiti dell’11 marzo - Massimo gramellini torna stasera con In altre Parole in prima serata su LA7: scopriamo gli ospiti e le anticipazioni dell'11 maggio.

Menzione d’onore allo scrittore forlivese: premiato il romanzo “L’oro delle legioni” - Menzione d’onore allo scrittore forlivese: premiato il romanzo “L’oro delle legioni” - “L’oro delle legioni” è un romanzo che catapulta il lettore sul limes renano, in un intreccio di vicende che coinvolgono Romani e Germani tra avventure e colpi di scena, lasciando spazio anche a rifle ...