Grand Slam di Judo - ad Astana Manuel Lombardo trionfa nei -73 kg

Grand e Italia nel Grand Slam di Judo ad Astana , che nella giornata di oggi ha visto due medaglie pesanti per il movimento azzurro . Manuel Lombardo ha infatti vinto la medaglia d’oro nei 73 kg, archiviando il quarto successo in carriera a livello ...

Seconda giornata di Grande rilievo in chiave azzurra al Grand Slam di Astana, ultimo appuntamento del World Tour di Judo in vista dei Mondiali di Abu Dhabi con in palio punti fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica per Parigi ...