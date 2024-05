Graduatorie GPS supplenze 2024 - qual è il punteggio massimo di servizio che si può acquisire ogni anno per classe concorso

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilcumulabile, per ciascunoscolastico e in ciascuna GPS, è pari a 12 punti, anche sommando più servizi aspecifici. L'articolo .

Coppa Italia A2: Ravenna elimina a sorpresa Grottazzolina - Coppa Italia A2: Ravenna elimina a sorpresa Grottazzolina - Nella prima semifinale di Cuneo la formazione di Bonitta sconfigge la formazione neo promossa in Superlega al termine di una brillante performance che l'ha portata al successo per 3-0 (25-18, 25-22, ...

Primavera - Domani match da non sbagliare contro il Bologna - Primavera - Domani match da non sbagliare contro il Bologna - Il Torino di Giuseppe Scurto torna in campo domani, forte delle due sconfitte consecutive e di un periodo che farebbe rabbrividire le ultime della classe, per affrontare in campo ostico il ...

'Perugia merita' lista per Monni sindaco del capoluogo umbro - 'Perugia merita' lista per Monni sindaco del capoluogo umbro - Una lista civica di 32 candidati, il più giovane di 20 anni il più anziano di 80, che rappresentano diverse anime del tessuto socio-economico cittadino; tre partiti a sostegno, il Psi, Italia Viva e T ...