Gli abitanti della Papua Nuova Guinea - geneticamente isolati da 50 000 ann - portano geni Denisovani che aiutano il loro sistema immunitar -o, suggerisce uno studio

Onu: ok all’ingresso della Palestina nelle Nazioni Unite. Italia astenuta - Onu: ok all’ingresso della Palestina nelle Nazioni Unite. Italia astenuta - L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle ...

Palestina membro dell'Onu, l'Assemblea generale del Palazzo di Vetro approva la risoluzione - Palestina membro dell'Onu, l'Assemblea generale del Palazzo di Vetro approva la risoluzione - Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 9 no e 25 astensioni tra cui l'Italia. Ora tocca al Consiglio di Sicurezza (ANSA) ...

Palestina e Onu: cosa cambia da oggi (in concreto) - Palestina e Onu: cosa cambia da oggi (in concreto) - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza d ...