Giro d’Italia 2024 - la tappa 9 da Avezzano a Napoli | favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Prati di Tivo, 11 maggio- C’è sempre il marchio di Tadej Pogacar sul. A Prati di Tivo terza affermazione per lo sloveno che ha consolidato la maglia rosa pur senza attaccare da lontano. Vittoria allo sprint per il leader della corsa che ha battuto Martinez, O’Connor, Tiberi e Thomas. In classifica generale non ci sono stati scossoni, Pogacar ha guadagnato qualche secondo di abbuono e ora comanda con 2’40” su Martinez e 2’58” su Thomas, mentre al quarto posto c’è O’Connor a 3’39” e al quinto Uijtdebrokes a 4’02”. In risalita Antonio Tiberi che ha approfittato della giornata difficile di Plapp e Lutsenko per risalire in sesta piazza a 4’23”, la cui metà di questo ritardo è stata accumulata a Oropa a causa di una doppia foratura. Sesto è invece Lorenzo Fortunato a 5’15”. Domenica 11 maggio si chiude la prima settimana con ...