Firenze, 10 maggio 2024 – Saranno messi in vendita da lunedì 13 maggio i biglietti per la finale di Conference League che il 29 maggio vedrà impegnata la Fiorentina contro l'Olympiacos allo stadio Agia Sophia di Atene alle 22 ora locale (21 ora ...

Bergamo. “Ce ne andiamo a Dublino” cantavano i tifosi dell’Atalanta dopo aver staccato il pass per la finalissima di Europa League: da lunedì 13 maggio alle ore 12, con termine fissato venerdì , parte la caccia ai biglietti per la sfida contro il ...

Cresce la febbre da finale. Maxi schermo al Franchi - Cresce la febbre da finale. Maxi schermo al Franchi - Ottomila biglietti per i tifosi viola, ma raggiungere Atene non è semplice. Anche il Viola Park aprirà i battenti. E da domani mattina via al ’click day’.

Finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen: date e orari per l’acquisto dei biglietti - finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen: date e orari per l’acquisto dei biglietti - L’Atalanta, secondo le indicazioni fornite dalla Uefa, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le informazioni utili per i tifosi nerazzurri sulle modalità previste per l’acquisto dei biglietti per ...