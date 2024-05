Finale di Coppa Italia - a Roma bus e metro gratuiti per i tifosi

(Di sabato 11 maggio 2024) CALCIO. I supporter in possesso del biglietto per Atalanta-Juventus del 15 maggio allo Stadio Olimpico, attraverso il sito Vivaticket.com, potranno ottenere un ticket giornaliero «24ore» gratuito, da utilizzare nella capitale per viaggiare con il trasporto pubblico in occasione dell’evento.

Penultima giornata di gare per la Coppa del Mondo di Canoa velocità a Szeged, in Ungheria. Italia che non raccoglie podi quest’oggi, ma in compenso è arrivata una finale con Olympia Della Giustina e altre sei semifinali SPECIALITÀ ...

Giorgio e Roberto Micheli non vanno oltre la semifinale nella quarta tappa, a Sofia , di Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon Moderno . Giorgio Micheli , undicesimo con 1162 punti, fuori dalla finale per una posizione, Roberto Micheli , invece, ...

Atalanta-Roma, sfida per il quinto posto: come una finale. Gasperini e De Rossi duellanti per la Champions - Atalanta-Roma, sfida per il quinto posto: come una finale. Gasperini e De Rossi duellanti per la Champions - E quando proprio non ce la fai più, quando la testa rifiuta un altro sforzo (e magari un’altra delusione), ecco l’Atalanta, l’avversario più difficile, quello che ...

Volley maschile, Brescia vince e oggi gioca la finale per la Coppa Italia - Volley maschile, Brescia vince e oggi gioca la finale per la coppa Italia - Dopo aver battuto Porto Viro con una prestazione determinata che ha mostrato tutta la tenacia di un gruppo compatto, la Consoli è pronta per la sfida contro Ravenna.

Da Roma: “Per recuperare Fiorentina-Atalanta andava spostata la Coppa Italia” - Da Roma: “Per recuperare Fiorentina-Atalanta andava spostata la coppa Italia” - “Intanto, un’altra possibile soluzione, dando priorità al campionato ed alle competizioni europee, sarebbe stata spostare a fine campionato la finale di coppa Italia. Una sfida che non influirebbe sul ...