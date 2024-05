Fabio Limido massacrato con venti coltellate - fatale un fendente al collo Cosa dice l’autopsia sull’ex suocero ucciso

(Di sabato 11 maggio 2024) Varese – Unana di ferite da arma da taglio. Una è stata quella mortale: il, sferrato frae torace, ha provocato l'emorragia risultata. E' iniziata alle nove e mezza di oggi e si è protratta per nove ore l'autopsia su, l'imprenditore 71enne accoltellato a morte dall'ex genero Marco Manfrinati, nel primo pomeriggio di lunedì, in via Ciro Menotti, nel quartiere varesino di Casbeno. E' stata eseguita dal medico legale Chiara Rossetti, nominato dalla procura. A Manfrinati era stato sequestrato un coltello a serramanico a scatto della lunghezza di 23 centimetri, di cui 10 di lama, Il primo atto, nel pomeriggio di ieri è stata la Tac sul corpo della vittima per accertare la presenza di eventuali fratture provocate dall'urto con l'auto di Manfrinati. ...

