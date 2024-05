Eurovision -fischi a cantante israeliana

(Di sabato 11 maggio 2024) 22.34per Eden Golan, ladi Israele, nella finale dell'Song Contest 2024. L'esibizione dellaventenne, come già avvenuto sia nelle prove sia in semifinale, è stata accompagnata damisti ad applausi. Dopo una settimana di polemiche e minacce da parte di attivisti pro-Palestina, la sua canzone "Hurricane" è stata contestata da parte del pubblico. I 'buu' sono però stati coperti dagli applausi dei suoi fan.

