Eurovision - tra i manifestanti filo palestinesi anche Greta Thunberg

(Di sabato 11 maggio 2024) Le forze dell’ordine hanno allontanato iche si stavano avvicinando alla Malmo Arena, dove è in corso la finale dell’Song Contest con la partecipazione di Israele. Nell’area diverse camionette della polizia svedese, norvegese e agenti a cavallo. Tra i, con la kefiah al collo. Diversi attivisti sono stati allontanati con la forza, la polizia ha fatto sgomberare la piazza antistante per mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza. Fino a nuovo avviso – ha spiegato un portavoce – è vietato riunirsi nell’area, fatta eccezione per chi è accreditato alla manifestazione. L'articolo proviene da The Social Post.

