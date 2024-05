Eurovision Song Contest 2024 - la finale in diretta – Boato della Malmö Arena per Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 11 maggio 2024)Tutto è pronto in Svezia per ladell’, che proclamerà l’artista vincitore e, di conseguenza, il paese che ospiterà la prossima edizionekermesse canora. Qui su DavideMaggio.it scatta il livebloggingserata per seguire inminuto per minuto tutto ciò che accade sull’imponente palco. Laminuto per minuto21.00: Ad aprire laè il messaggioPrincipessa Vittoria di ...