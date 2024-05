Eurovision Song Contest 2024 - la finale in diretta – Ancora fischi per Israel - applausi per la Spagna

(Di sabato 11 maggio 2024)Tutto è pronto in Svezia per ladell’, che proclamerà l’artista vincitore e, di conseguenza, il paese che ospiterà la prossima edizione della kermesse canora. Qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata per seguire inminuto per minuto tutto ciò che accade sull’imponente palco della Malmö Arena. Laminuto per minuto della21.00: Ad aprire laè il messaggio della Principessa Vittoria di Svezia, futura Regina. 21.01: In un gioco di luci che corrono a Malmö fino a raggiungere l’Arena, scatta ufficialmente ladal ...

Chi è Mario Acampa, il presentatore che legge i voti per l'Italia: tutto sul ragazzo che legge i voti assegnati dalla giuria italiana a Eurovision 2024.

