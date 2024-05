Eurovision | ovazione per Angelina Mango

(Di sabato 11 maggio 2024) Malmo, 11 maggio 2024 – Con un sentito “grazieeee” urlato a gran voce,ha concluso la sua esibizione, con La noia, nella finale dell’Song Contest. Applausi per lei alla Malmo Arena, in Svezia, dove si svolge la manifestazione. Show spettacolare per la giovane vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo e la speranza di concludere la serata in bellezza. (fonte: Ansa) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Con l’omaggio alla Palestina Angelina Mango ha già vinto un pezzo di Eurovision - Con l’omaggio alla Palestina angelina mango ha già vinto un pezzo di Eurovision - angelina mango spacca il palco di Eurovision con la sua La Noia, ma il gesto più importante potrebbe averlo fatto a inizio serata, quando il suo abito ...