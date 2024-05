Eurovision - la scaletta della serata

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo due emozionanti semifinali, il palcoscenico dell’Song Contest 2024 è pronto a ospitare il Grand Final. Questo evento si terrà sabato 11 maggio alla Malmö Arena in Svezia, dove ventisei nazioni si sfideranno per conquistare il titolo di campione dell’edizione di quest’anno. Oltre alla Svezia, nazione ospitante, e ai “big five” – Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna – sono venti le nazioni che si sono qualificate per il finale. Queste includono: Serbia, Portogallo, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda, Lussemburgo, Lettonia, Austria, Paesi Bassi, Norvegia, Israele, Grecia, Estonia, Svizzera, Georgia e Armenia. Per gli appassionati italiani, lafinale sarà trasmessa in primasu Rai 1, con il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. La...