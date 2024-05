Eurovision - fischi per Israele e tensioni tra polizia e manifestanti filo-palestinesi Dopo la Norvegi - si ritira il portavoce della Finlandia

(Di sabato 11 maggio 2024)durante l’esibizionecantante israelia Eden Golan alla finale dell’e Song Contest a Malmoe, in Svezia.una settimana di polemiche e minacce da parte di attivisti pro-Palestina, la sua canzone 'Hurricane' è stataata, come era già accaduto in semifinale. I 'buu' sono stati però a tratti coperti dagli applausi dei fan20enne cantante israeliana che ha lanciato...

Pioli ha tolto dal campo Leao al sessantesimo minuto inserendo Okafor: botta e risposta tra il pubblico e il portoghese Poteva essere un Milan Genoa idealae per rivedere Rafa Leao al massimo della forma, ma in realtà sono stati 60 minuti a dir poco ...

Milan , Rafael Leao riabbraccia i tifosi dopo i fischi di San Siro : tutti i dettagli del Meet&Greet di mercoledì 8 maggio in via Aldo Rossi dopo la brutta parentesi con il Genoa, l’attaccante del Milan Rafael Leao avrà l’occasione di rifarsi con ...

Il tour manettaro di Conte per cavalcare le inchieste. Ma il suo blitz a Genova finisce tra fischi e insulti - Il tour manettaro di Conte per cavalcare le inchieste. Ma il suo blitz a Genova finisce tra fischi e insulti - dopo Torino e Bari, il capo dei 5 stelle corre in Liguria per approfittare dell'ultima vicenda giudiziaria. Si fionda su un corteo contro le infrastrutture ma viene respinto in malo modo: "Fuori dalla ...

Eurovision, trionfa la Svizzera con Nemo. L'Italia di Angelina Mango si classifica settima - Eurovision, trionfa la Svizzera con Nemo. L'Italia di Angelina Mango si classifica settima - Eurovision 2024, la finale. L'Italia sarà rappresentata da Angelina Mango - vincitrice di Sanremo 2024 con il suo brano 'La Noia'- che si esibirà stasera accanto ai ...

