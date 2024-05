Eurovision 2024 - tensioni dietro le quinte | la delegazione di Israele spostata in una stanza lontana dall’Irlanda

(Di sabato 11 maggio 2024) Si respira aria di grandialla Finalissima di stasera diSong Contest. Oltre alla gara tra i 25 Paesi sul palco della Malmo Arena, si aggiungono le proteste dell’Olanda per l’eliminazione di Joost Klein e l’allerta del sistema di sicurezza dell’organizzazione che hanno avuto diverse segnalazioni per possibili proteste durante l’esibizione della cantante israeliana Eden Golan, sull’onda anche delle manifestazioni che ci sono state questa mattina a Helsinki. Ma questo clima si è riversato, inevitabilmente, anche nel backstage dell’Arena. Come riporta il sito di informazione Ynet, l’Israel Broadcasting Corporation ha dichiarato che laisraeliana all’è statain un’altradel complesso riservato ai concorrenti e ...

Non accennano a diminuire le tensioni per la partecipazione di Israele a Eurovision Song Contest 2024 . Stamattina un gruppo di manifestanti si è accalcato – come riporta la Tv svedese Svt – sotto la sede della televisione finlandese Yle, ad ...

Malmo, 11 maggio 2024 – È tutto pronto per la finale dell’ Eurovision Song Contest 2024 , in onda questa sera dalle 20.35 su Rai1. Una serata che potrebbe riservare qualche colpo di scena. Oggi, a poche ore dall’inizio, la presentatrice del cantante ...

