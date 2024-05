Eurovision 2024 - l’Irlanda contro la tv israeliana | Hanno detto che sono spaventosa L’organizzazione | Abbiamo ribadito di portare rispetto

(Di sabato 11 maggio 2024) La cantante irlandese Bambie Thug ha protestato duramente condiSong Contestnon comparendo sul palco nel momento in cui tutti i concorrenti sfilano con la bandiera del proprio Paese. Durante la semifinale di martedì scorso, il commentatore dell’emittente pubblica, ha avvertito i telespettatori con bambini che l’esibizione di Bambie Thug sarebbe stata “la più. Ci saranno molti incantesimi e magia nera e vestiti scuri, simboli satanici e bambole voodoo, come a Cats Square a Gerusalemme a metà degli Anni 90”. La dose è stata rincarata con il commentatore che ha sottolineato in diretta come all’artista piaccia “parlare negativamente di Israele. Ma di questo possiamo parlare dopo. Preparate le vostre maledizioni”. Immediata la replica della cantante ...

