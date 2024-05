Europei di Karate e Parakarate - l’Italia conquista 8 medaglie nella prima giornata di finali

(Di sabato 11 maggio 2024) Zara, 11 maggio 2024 – In attesa della secondadie del programma conclusivo deglidie Paraa Zara, in Croazia,intanto fa 10 e lode. E a seguito degli allori vinti ieri nel parada Yakymashko e Di Cocco (leggi qui), si sono aggiunte oggi altre 8. Matteo Allesina è salito sul primo gradino e ha messo l’oro al collo nel paradel kata maschile e lo ha fatto insieme a una strepitosa Benedetta Belotti,gara femminile di kata. Ma non solo. Sono arrivati anche 4 argenti. Matteo Avanzini (+84kg), Daniele De Vivo (75 kg) sono saliti sul secondo gradino del podio nel kumite individuale. Anche Terryana D’Onofrio ha messo l’argento al ...

