Europee | Barelli - ‘solidarietà a militanti Fi aggrediti a Roma’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Solidarietà aied esponenti di Forza Italia del Municipio VIII di Roma, che oggi sono statie insultati. Un episodio grave e da condannare. È questa la democrazia per la sinistra?” Lo afferma il capogruppo alla Camera, Paolo.“Del resto, quando non si hanno idee e non si è in grado di confrontarsi in maniera civile e costruttiva con chi la pensa diversamente, restano solo le offese e la violenza. In attesa, speranzosi che anche da tutta la sinistra arrivi una ferma condanna, non ci faremo intimidire e continueremo ad andare avanti, portando tra la gente conclude- le nostre idee e le nostre proposte. Noi, alla violenza, rispondiamo così?. L'articolo CalcioWeb.