Esce la colonna sonora di Let The Canary Sing - il documentario dedicato a Cyndi Lauper

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 11 maggio 2024) foto di Ruven AfanadorMILANO – Dal 31 maggio sarà disponibile in vinile e in digitale ladi “Let The” (Legacy Recordings), l’acclamatoalla straordinaria, che uscirà su Paramount+ il 5 giugno. Laspazia lungo la carriera di, partendo dai suoi giorni nei Blue Angel fino alolo di successo “Girls Just Want to Have Fun”. Con hit mondiali come “True Colors”, “I Drove All Night” e “Time After Time” questo disco è imperdibile per qualsiasi fan della star americana. Laè disponibile in pre-order qui: ...