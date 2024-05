Latina – Stupore e poca voglia di commentare. E’ rimbalzata a Latina come un fulmine a ciel sereno la notizia del clamoroso arresto avvenuto venerdì mattina a Genzano, in provincia di Roma, del cappellano del carcere di Velletri, don Maurizio ...

Gli agenti di polizia nel pomeriggio di ieri hanno arrestato a Sesto San Giovanni (Milano) un uomo di 52 anni: nel suo box in via Marzabotto Nascondeva oltre due chilogrammi di hashish in barrette, conservati in confezioni di svariate marche di ...

Droga nel bar del centro storico, proprietario arrestato e chiusura per 30 giorni - droga nel bar del centro storico, proprietario arrestato e chiusura per 30 giorni - Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura per un bar della zona di Monteoliveto: all'interno era stata trovata droga e il titolare era stato arrestato ...

La versione della polizia di Miami sull'incaprettamento di Matteo Falcinelli. Ira della madre: "Cose assurde" - La versione della polizia di Miami sull'incaprettamento di Matteo Falcinelli. Ira della madre: "Cose assurde" - La polizia di Miami ha rilasciato un comunicato in cui ha dato la sua versione dei fatti in merito all’ arresto di Matteo Falcinelli, lo studente 25enne italiano che è stato ammanettato e incaprettato ...