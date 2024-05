Don Patriciello è come Baudo L' ennesima esagerazione di De Luca - ma Meloni non ci sta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) Nuove scintille tra Giorgiae Vincenzo De. E' su don Maurizio, prete anti-Camorra di Caivano, che si consuma lo scontro. La premier si scaglia contro il governatore della Campania, colpevole di aver definito il parroco napoletano "il Pippodell'area nord di Napoli, con relativa frangetta". "Invece di aiutare Padre Maurizio, fargli sentire il sostegno delle istituzioni, Delo deride, e così facendo dà un segnale spaventoso", scrivesui social. "Voglio dire a Padre Maurizio che lo Stato c'è, al suo fianco. Che non è solo. E che gli uomini e le donne che non hanno scambiato le istituzioni per il palcoscenico di un cabaret, ma svolgono il loro compito con disciplina e onore, conoscono e riconoscono il valore dei suoi sacrifici", aggiunge lanciando ...