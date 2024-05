Don Patriciello | Da De Luca una polemica politica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - "È una, lui attraverso me voleva colpire il governo Meloni": lo ha affermato donal Tg1, replicando all'attacco arrivatogli dal governatore della Campania, Vincenzo De. "Sono fatti loro", ha aggiunto il sacerdote di Caivano, "io non c'entro niente, io sono il parroco di Parco Verde, io sono il parroco di questo quartiere che è stato definito la più grande piazza di spaccio d'Europa. Se il 25 agosto ho chiesto un aiuto al governo e dopo una settimana il governo ha colto l'invito ed è venuto qua ho il dovere di dire grazie al governo, sì o no? Per favore lasciatemi fare il prete". "Più che offeso", ha aggiunto don, "mi hanno addolorato quelle parole, Deconosce da anni la mia storia, mi ha dato la sua stima, la sua ...