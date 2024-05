Doloroso addio a soli 30 anni - lacrime per un amatissimo sportivo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 11 maggio 2024) Tennis, l’potrebbe essere30. Le indiscrezioni che arrivano non sono positive per il suo futuro. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi L’anticipazione arriva dall’Austria, e non è una bella notizia per il mondo del tennis. Il giornalista Christian Mortsch ha dato infatti una notizia che gli appassionati di questo sport non avrebbero mai voluto leggere. Perché parliamo di un atleta che solamente nel 2020 ha vinto gli Us Open e che potrebbe chiudere in anticipo la sua carriera. Pronto al ritiro il tennista a30(Lapresse) – Ilveggente.itDominic Thiem potrebbe ritirarsi al termine di questa stagione. Secondo il media austriaco il giocatore che ha tentato più volte il rientro ad alto livello dopo una serie lunghissima di infortuni, ...