Doctor Who 14 - Ncuti Gatwa ammette | Non avevo capito quanto fosse imponente la serie

(Di sabato 11 maggio 2024)ha svelato che inizialmente non era del tutto consapevole dell'impatto e dell'importanza dellaWho e disia un universo vasto.Who 14 ha debuttato sugli schermi di Disney+, la prima stagione con protagonistanell'iconico ruolo del protagonista dellasci-fi britannica. L'attore ha ammesso che prima di entrare nel Whoniverse non era del tutto consapevole della sua importanza e disia. Un impatto intenso Durante la promozione dei nuovi episodi diWho,ha ricordato: "Mi sento piuttosto sciocco per il fatto che non ne avessi compreso in anticipo la vastità". La ...

