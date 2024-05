DIODATO annuncia sette concerti estivi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 11 maggio 2024)il live in estate conche sono speciali appuntamenti in alcune location suggestive italiane, cioè Roma (19 giugno), Panarea (7 luglio), Lugano (11 luglio), Chies D’Alpago (20 luglio), Alghero (28 – 29 luglio), Agliasco – Paesana (CN, 4 agosto). Ricordiamo che il cantautore ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale con “La mia terra” che è parte della colonna sonora del film “Palazzina Laf” diretto da Michele Riondino. Andiamo a conoscere le date del tour di maggio in Brasile, quelle del tour estivo e che lo vedranno impegnato dambre nei teatri.live in estatein estate sarà live conspeciali appuntamenti in alcune location suggestive italiane. Si tratta di ...