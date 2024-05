La Dinamo Zagabria ha comprato una pagina di giornale per recapitare un messaggio importante a Luka Modric in Spagna: torna da noi. Il club croato vuole il ritorno del centrocampista del Real.Continua a leggere

Dinamo Zagabria campione di Croazia con 3 vecchie conoscenze del calcio italiano - dinamo zagabria campione di Croazia con 3 vecchie conoscenze del calcio italiano - Grazie a un gol di Ademi, la dinamo zagabria batte 1-0 l'Osijek e si conferma campione di Croazia per la settima volta consecutiva, la venticinquesima nella propria storia. Infatti a due giornate ...

Rossoblù in prestito, si avvicina il titolo per la Dinamo Zagabria e Rog La situazione - Rossoblù in prestito, si avvicina il titolo per la dinamo zagabria e Rog La situazione - Si avvicina il titolo del campionato per la dinamo zagabria ed il giocatore di proprietà del Cagliari Marko Rog Marko Rog e la sua dinamo zagabria ottengono una vittoria cruciale che incanala la cors ...

Pjaca illude il Rijeka: la Dinamo Zagabria vince il derby 2-1 in rimonta - Pjaca illude il Rijeka: la dinamo zagabria vince il derby 2-1 in rimonta - La dinamo zagabria vince il derby croato contro il Rijeka e allunga in classifica sul club di Fiume, ora distante 4 punti ...