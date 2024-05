Denise Galatà morta nel fiume in Calabria - la procura chiede due rinvii a giudizio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Castrovillari (Cosenza), 11 maggio 2024 - “Ce l’hanno rubata”, dice al telefono lo zio Vincenzo. Per dire che, studentessa di 18 anniin gita scolastica il 30 maggio dell’anno scorso - è caduta in acqua mentre faceva rafting sulLao, a Laino Borgo (Cosenza) -, poteva essere qui. Ladi Castrovillari ha chiesto il rinvio aper due persone, con l’accusa di omicidio colposo. Gli indagati erano 10. L’udienza preliminare si svolgerà davanti al gip di Castrovillari. Messa e fiaccolata per il primo anniversario Tra meno di 20 giorni, per il primo anniversario, la famiglia tornerà nell’Auditorium di Rizziconi (Reggio), intitolato alla Sacra Famiglia di Nazareth, dove a giugno dell’anno scorso si sono tenuti i funerali della ...