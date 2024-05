(Di sabato 11 maggio 2024) Da donalla cantanteecco tutti i vip e i politici criticati e sbeffeggiati per aver elogiato Giorgia Meloni

Da Arisa a don Patriciello, così la sinistra deride chi simpatizza per il premier - Da arisa a don patriciello, così la sinistra deride chi simpatizza per il premier - Don patriciello insultato da De Luca: il silenzio di Schlein e Conte Un’altra cantante che nei mesi scorsi è stata fortemente criticata per gli apprezzamenti espressi nei confronti del presidente del ...