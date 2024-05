Coppia italiana ricattata in Georgia L’utero in affitto è una trappola

Coppa Italia A2: Ravenna elimina a sorpresa Grottazzolina - Coppa Italia A2: Ravenna elimina a sorpresa Grottazzolina - Nella prima semifinale di Cuneo la formazione di Bonitta sconfigge la formazione neo promossa in Superlega al termine di una brillante performance che l'ha portata al successo per 3-0 (25-18, 25-22, ...

108° Targa Florio: Andrea Crugnola e Pietro Ometto dominano e vincono “A Cursa” - 108° Targa Florio: Andrea Crugnola e Pietro Ometto dominano e vincono “A Cursa” - Alla ripartenza della 108° Targa Florio, dopo la prima giornata di gara, Giandomenico Basso, Lorenzo Granai e la Toyota GR ...

WTA Roma 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini vincono in rimonta all’esordio in doppio - WTA Roma 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini vincono in rimonta all’esordio in doppio - Primo set ceduto con numerosi rimpianti, seconda frazione vinta quando tutto sembrava finito e match tiebreak condotto magistralmente: inizia con ...