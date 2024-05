Come siamo arrivati alla definizione di permacrisi e cosa fare per non pensarci

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 11 maggio 2024)fine del 2022, il dizionario Collins ha annunciato la parola dell’anno. Tra i candidati c’erano quiet quitting, splooting e partygate. Ma era in atto un vibe shift (anche questa espressione era in lizza) geopolitico più grande, ovvero: «». La Russia ha invaso l’Ucraina. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono aumentate. L’inflazione negli Stati Uniti e in tutta Europa ha raggiunto livelli mai visti per decenni. I prezzi dell’energia hanno costretto alcune famiglie a scegliere tra gas e generi alimentari. Le calamità naturali hanno continuato a mietere vittime e devastare i mezzi di sussistenza. L’incessante scia di distruzione correlata al cambiamento climatico ha aumentato la sua portata con le inondazioni in Pakistan e le ondate di calore in Europa. Sul fiume Elba, nella Repubblica Ceca, la «pietra della fame» risalente a centinaia di ...