Caso De Luca-Patriciello - Verini e Conte rompono silenzio di Pd e M5S Ma altre scintille

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna bufera di 24 ore, intorno a quel “Pippo Baudo con la frangetta”, affibbiato da Dea don. A rompere ildi Pd e M5S, evocato dal centrodestra, ci pensano Walter, capogruppo dem in Commissione Antimafia, e il leader pentastellato Giuseppe. “Il Presidente De– afferma– conosce l’impegno di Don, e proprio per questo la sua battuta non mi è piaciuta”. Il parlamentare del Pd definisce il parroco di Caivano “da anni un simbolo dell’impegno contro la criminalità organizzata”. E invita ad evitare “nei suoi confronti espressioni e battute, anche se ironiche e riferite ad altristi”. Il rischio, viceversa, è di “delegittimare la sua figura”. Ma ...