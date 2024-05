Camorra | Foti - ' De Luca ha sbagliato tutto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Dein questa vicenda ha. La polemica politica è lecita, ma è sceso a un livello sotto il quale una persona che ricopre un incarico istituzionale non può andare, commettendo una serie di errori marchiani. La sua non era soltanto ironia, perché oggi ha replicato asserendo che don Patriciello non è l'unico che combatte lae che tutte le persone che da cinquant'anni si battono contro la criminalità organizzata non hanno la scorta. Non sono ragionamenti molto saggi". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro'. "Il convegno sul premierato, in particolare, è stato organizzato dalle fondazioni De Gasperi e Craxi, ed erano presenti -ha ricordato l'esponente di Fdi- quattro ...