Camila Giorgi | Su di me articoli fake

(Di sabato 11 maggio 2024) 22.12 "Chiedo cortesemente per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo". In una storia su Instagram,risponde alle notizie sui media di una sua presunta fuga all'estero per problemi con il fisco. Poi conferma: "Sono felice di annunciare il ritiro dalla mia carriera tennistica, grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni".