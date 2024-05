Camila Giorgi deve al fisco 464mila euro | pignorata Federtennis

L'Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis " perché Giorgi deve 464mila euro al fisco per tasse non pagate. Un tassello di chiarezza in una vicenda dai contorni ancora tutti da definire e su cui ...

Kharkiv "non cadrà", quando si dimette Toti, violentata a 12 anni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Kharkiv "non cadrà", quando si dimette Toti, violentata a 12 anni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di lunedì 13 maggio 2024. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lun ...

Camila Giorgi, sotto la lente 6 milioni di euro di compensi (esclusi gli sponsor): si muove anche la Procura - camila giorgi, sotto la lente 6 milioni di euro di compensi (esclusi gli sponsor): si muove anche la Procura - Come il Corriere è in grado di rivelare giorgi è oggetto di un pignoramento del valore di 464mila 733 con il quale il fisco italiano, lungamente snobbato, intende tutelarsi.

Camila Giorgi, l’indagine del Fisco e i soldi pignorati. Nel 2023 assolta per omessa dichiarazione dei redditi - camila giorgi, l’indagine del Fisco e i soldi pignorati. Nel 2023 assolta per omessa dichiarazione dei redditi - La sentenza del tribunale di Prato è relativa agli anni 2013 e 2014, mentre altri accertamenti fiscali sono in corso da parte dell'Agenzia delle entrate di Firenze per un periodo successivo, il 2015 ...