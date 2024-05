Calcio Napoli | non ci sono parole Il Bologna vince 2-0 al Maradona

(Di sabato 11 maggio 2024) Bastano 15 minuti alper chiudere la partita.non pervenuto. Alscendono in campo la formazione più deludente della stagione e quella che più ha impressionato:si sfidano occupando posizioni di classifica impensabili appena un anno fa. Calzona schiera così il: Meret, Di Lorenzo, Rrhamani,

In questo sabato di campionato il Napoli ospita il Bologna, poi Milan-CagliariIn questo sabato di campionato il Napoli ospita il Bologna, poi Milan-Cagliari

In questo sabato di campionato il Napoli ospita il Bologna, poi Milan-CagliariIn questo sabato di campionato il Napoli ospita il Bologna, poi Milan-Cagliari

Il Bologna passa al Maradona: Napoli ko 0-2 - Il Bologna passa al Maradona: napoli ko 0-2 - SSCN- Nella terzultima giornata di campionato il napoli perde in casa contro il Bologna di Thiago Motta, sempre più lanciato verso una storica qualificazione in Champions League e vera sorpresa del ca ...

Focus Napoli – Bologna. Spenti, fischiati e battuti dalla Motta-Band. Ndoye-Posch acuiscono la crisi partenopea - Focus napoli – Bologna. Spenti, fischiati e battuti dalla Motta-Band. Ndoye-Posch acuiscono la crisi partenopea - Terzultima di campionato con l'ennesimo flop interno dei Campioni d'Italia uscenti. Ad uscire vittoriosi dal Maradona è il lanciatissimo Bologna di Thiago Motta, ad un passo dalla storica qualificazio ...

Clamoroso Calvarese sul rigore: "Ravaglia sembra non abbia neanche un piede sulla linea" - Clamoroso Calvarese sul rigore: "Ravaglia sembra non abbia neanche un piede sulla linea" - Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato così attraverso il sito di Gianluca Di Marzio il rigore di Matteo Politano ...