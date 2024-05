Burnley retrocesse mentre anche Luton si diresse al campionato

(Di sabato 11 maggio 2024) 2024-05-11 19:09:38 Breaking news: La retrocessione deldalla Premier League è stata confermata questo pomeriggioilTown è quasi certo che si unirà a loro. I Clarets dovevano vincere in casa del Tottenham per avere qualche possibilità di combattere fino all’ultima giornata e sembrava che tutto fosse secondo i piani quando Jacob Bruun Larsen li ha messi in vantaggio nel nord di Londra. Dai un’occhiata alle nostre altre storie qui:Punchy Rodgers colpisce Sutton dopo la vittoria dell’Old FirmGuardiola felice dopo la crociera del City al Fulham per organizzare la settimana crucialeLizarazu difende Mbappe sotto tiro Gli Spurs però non sono riusciti a resistere: sette minuti più tardi Pedro Porro ha pareggiato e Micky van de Ven ha segnato la rete vincente per gli Spurs a otto minuti dalla fine. La sconfitta lascia gli ...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il boss del Burnley Vincent Kompany ha rivelato che le esperienze di suo padre come rifugiato politico gli hanno dato la spinta e la determinazione per guida re la lotta del club per la ...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Dopo aver subito un crollo tardivo in trasferta all’Old Trafford sabato pomeriggio, il Manchester United ha dovuto accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro il Burnley , demolitore della ...

